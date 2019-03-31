Türkiye Sandık Başında

Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, "Herkes gibi vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bunu için çok mutluyuz." dedi.

Eşiyle birlikte Altınova İlkokuluna gelen Akyüz, oyunu kullandı.

Akyüz, okuldan ayrılmadan önce gazetecilere, seçimin hayırlı olması temenni ederek oyunu kullandığını söyledi.

Seçimlerin demokrasinin simgesi olduğunu belirten Akyüz, "İyi ki seçim ve demokrasi vardır. Kraliyet gibi değildir. İyi ki seçim vardır. Bizler de herkes gibi vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Bunu için çok mutluyuz. Ülkemize, bölgemize ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyoruz. İyi bir seçim olacağın temenni ediyoruz." dedi.

İlçenin tek Süryani ailesi oyunu kullandı



Öte yandan, Ömerli ilçesinde yaşayan Süryani vatandaşı Danyal Akdemir ve eşi Suat ile oğlu Cemil Akdemir ile oyunu kullandı.

İlçede yaşayan tek Süryani aile olduklarını dile getiren Cemil Akdemir, "Ben ve ailem vatandaşlık görevimizi yapmak üzere geldik. Çok güzel bir ortam içinde oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA