Türkiye Sandık Başında

Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Kayseri'de vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor.

Oy verme işleminin saat 07.00 itibarıyla başladığı Sivas'ta, 2 bin 385 sandıkta 460 bin 489 seçmen oy kullanacak.

Sivas'ta, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen 67 seçmen seyyar sandıkta oy kullandı. Kentte 4 seyyar sandık, hasta ve engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için sandık görevlilerince evlere götürüldü.

Felçli olduğu için oy kullanmaya gidemeyen 76 yaşındaki Dürdane Türk, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçen seçimlerde beni okula sandalyeyle çıkardılar. Düşeceğim diye çok korktum. Bu sene oyumu yatağımda kullanıyorum." dedi.

Rahatsızlıkları nedeniyle evden çıkamayan 86 yaşındaki Zehni ile 86 yaşındaki Zehra Çönger çifti de seyyar sandıkta oy kullanmalarını sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Nevşehir

Nevşehir'de de 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri için vatandaşlar, sandıkların kurulduğu okulların önünde yoğunluk oluşturmaya başladı. Nevşehir'de 762 sandıkta 212 bin 647 seçmen oy kullanacak.

Öte yandan, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı, oyunu Rauf Nail Akman İlkokulunda kullandı.

Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Arı, "Artık karar milletin. Milletimiz bu onurlu göreve bizi layık görürse yarından itibaren şehirde hiçbir ayrım yapmadan her bir ferdin belediye başkanı olacağız, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz. Şehrimiz için kurduğumuz hayale ulaşacak ve şehrimizi marka haline getireceğiz." diye konuştu.

Kırşehir

Kırşehir'de 699 sandıkta 167 bin 620 seçmenin oy kullanma işlemi devam ediyor. Oy verme işleminin saat 08.00 itibarıyla başladığı kentte vatandaşlar, sandıkların kurulduğu okulların önünde yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan, Kırşehir merkez ve ilçelerinde oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan kişiler için 4 ayrı seyyar sandık oluşturuldu.

Bu sandıklarda, merkezde 43, Boztepe'de 5, Akpınar'da da 3 seçmen oy kullandı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da oyunu Sebahat-Osman Yalçınkaya Ortaokulundaki 1140 nolu sandıkta kullandı. Akın, sorunsuz bir seçim geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Kayseri

Kayseri'de Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri, huzurevinde kurulan sandıkta oy kullandı.

Huzurevi müdürü Mehmet Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 145 kişi için huzurevine sandık kurulduğunu söyledi.

Uygulamadan hem huzurevi sakinlerinin hem de çalışanların memnun olduğunu dile getiren Akbaş, "Daha önce burada kalan yaşlılarımız okullara götürülüyordu, bu da zor oluyordu. Özellikle nakil konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Geçtiğimiz haziran seçimleri ve bu seçimde İl Seçim Kurulu kararıyla yaşlılarımız burada oy kullanıyorlar. Çok rahat ettik. Bu durumdan bizler de memnunuz, yaşlılarımız da çok memnun." dedi.

Kaynak: AA