Türkiye Sandık Başında

Türkiye 5 yıl boyuncu görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gidiyor. 32 ildeki seçmenler saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken, diğer iller oy verme işlemi ise saat 08.00'de başladı. Yaklaşık 57 bin seçmen sandık başına gidiyor. Vatandaşlar sandıklar açılır açılmaz oylarını kullanmaya başladı. Sandıklar doğuda saat 16.00, batıda ise 17.00'de kapanıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA