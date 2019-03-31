Türkiye Sandık Başında

-Oy kullanmak için bekleyen vatandaşlar

-Seçim görevlilerinin oy pusulasına mühür basması

-Oy kullanan vatandaşlar

Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

Kaynak: AA