Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

-Oy kullanmak için bekleyen vatandaşlar -Seçim görevlilerinin oy pusulasına mühür basması -Oy kullanan vatandaşlar Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

-Oy kullanmak için bekleyen vatandaşlar
-Seçim görevlilerinin oy pusulasına mühür basması
-Oy kullanan vatandaşlar
Kayseri'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

Kaynak: AA
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