Türkiye Sandık Başında

Mardin Valisi Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.

Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman ile oyunu kullanmak için Zinciriye İlköğretim Okulu'na geldi. Girişte vatandaşlarla sohbet eden Yaman, daha sonra eşiyle 1269 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Vali Yaman, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı ve güzel olacağını düşündüğünü belirtti.

Mardin genelinde bin 631 sandıkta 470 bin civarında vatandaşın oy kullanacağını anısatan Yaman, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Bildiğiniz gibi aylar öncesinden hazırlıklarımızı yapmıştık ve bunları da sizinle paylaşmıştık. 13 binin üzerindeki güvenlik görevlimiz, asker, polis ve korucularımızla vatandaşlarımızın özgür iradelerini sandığa yansıtabilmeleri konusunda tedbirler alındı."