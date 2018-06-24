Türkiye Sandık Başında

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için sandık başına gitti.

Oy kullanmadan önce seçim sandıklarını torunu ile gezen Şahin, seçmenlere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Şahin, oyunu eşi Şükriye Şahin ile Fatih İlkokulu'nda 1224 Nolu sandıkta kullandı.

Tüm partilerin adaylarını tanıtmak ve oy almak için üzerine düşen görevi yaptığını belirten Şahin, sonucun vatana, millete hayırlı olmasını temenni etti.