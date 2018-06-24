Türkiye Sandık Başında

Mardin Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Abdülkadir Tutaşı İlkokulu'nda oylarını kullanan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde okulun önünde toplanmaya başladı.

Saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemine başlayan vatandaşlar, huzur içinde sandık kurullarına gelerek oy kullandı.

İlk defa oy kullanan vatandaşlardan 18 yaşındaki Meral Baraj, yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte oy kullanmaya geldiklerini belirterek, "Ben de milletimiz ve vatanımız için hayırlısı neyse onu istiyorum." ifadesini kullandı.

Baba Ekrem Baraj da "Milletimiz için hayırlı olsun. Milletimiz, vatanımız için en hayırlısı neyse o olsun. Kızım da ilk kez oy kullanıyor." dedi.

Oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.