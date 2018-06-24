Türkiye Sandık Başında

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Mardin ve Şırnak'ta bazı vatandaşlar yöresel kıyafetlerle sandık başına gitti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırındaki mahallelerde sandık başına yöresel kıyafetlerle giden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.



Kızıltepe ilçesinin Eşme Mahallesi'nde üzerlerinde rengarenk elbiseleri ve puşileri bulunan vatandaşlar, sandık görevlilerinden aldıkları zarf ve oy pusulalarıyla oylarını verdi.

Vatandaşlardan 75 yaşındaki Süleyman Gümüş, seçimlerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkemiz inşallah bu seçimi selametle atlatacak. Allah hayırlısını yapsın. Biz oyumuzu kullandık." dedi.

Mahmut Demir de oy kullanmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Şırnak

Şırnak'ta da vatandaşlar saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Atatürk Mahallesi Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Şırnaklı kadınların bölgede "Fistan" denilen yöresel kıyafetleri ile oy kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.