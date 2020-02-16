Türkiye sanayi üretimi artışında AB ülkelerini geride bıraktı
Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde (AB) Aralık 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3,6 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 8,6 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerin tamamını geride bıraktı.
16.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:21
Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Avrupa Birliği'nde (AB) Aralık 2019 itibarıyla yıllık bazda yüzde 3,6 azalırken, Türkiye aynı dönemde üretimini yüzde 8,6 artırdı ve verileri açıklanan AB ülkelerin tamamını geride bıraktı.
Kaynak: Dunya.com