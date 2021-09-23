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Türkiye şampiyonu Sözat milli takımda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Türkiye şampiyonu Sözat milli takımda

DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye Satranç şampiyonasına katılarak ikinci olan Düzceli sporcu Arda Sözat, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürünü ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye Satranç şampiyonasına katılarak ikinci olan Düzceli sporcu Arda Sözat, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürünü ziyaret etti.

Düzceli sporcular satranç dalında derce kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye Satranç Şampiyonasına katılarak büyük başarı sağlayan Düzceli Arda Sözat turnuvada ikinci oldu. Turnuvada büyük başarı sağlayan sporcu Milli Takıma seçilmesinin ardından Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Turnuvada ki başarısı ile ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı ziyarette İl Müdürü Yazıcı, sporcu Arda Sözat'a başarılarından dolayı hediye takdim ederek, milli takımda başarılar diledi. - DÜZCE

Türkiye şampiyonu Sözat milli takımda

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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