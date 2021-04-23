Türkiye Şampiyonu Sarı, Kaymakam Gürçam tarafından ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Şampiyonu Sarı, Kaymakam Gürçam tarafından ödüllendirildi

Türkiye Şampiyonu Sarı, Kaymakam Gürçam tarafından ödüllendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen 2021 Büyük Yıldız Kadın Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonları Milli Takım seçmelerinde kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Hatice Nur Sarı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam tarafından yarım altınla ödüllendirildi.

Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen 2021 Büyük Yıldız Kadın Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonları Milli Takım seçmelerinde kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Hatice Nur Sarı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam tarafından yarım altınla ödüllendirildi.

18 - 20 Nisan tarihleri arasında Tekirdağ Çorlu'da düzenlenen 2021 Büyük Yıldız Kadın Avrupa ve Dünya Güreş Şampiyonları Milli Takım seçmelerinde Hatice Nur Sarı, 5. kez Türkiye birinciliği alarak ilçenin gururu oldu.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam da şampiyon güreşçiyi makamında ağırlayarak yarım altın ile ödüllendirdi.

Kozan'da güreşte büyük başarı elde eden ve ilçenin gururu olan Sarı'ya başarılar dileyen Kaymakam Gürçam, "Kozan tarihinde olimpiyat şampiyonları çıkarmış önemli bir şehrimiz. Hatice kızımıza bize bu gururu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde zorlu bir antrenman süreci yaşadılar. Antrenörleri Tuğba Yılmaz ve Erol Dağlı'ya da sporcularımızın bu başarısında büyük bir emekleri var. Bu bağlamda onları da canı gönülden tebrik ediyorum. Sporun ve sporcuların her daim yanındayız. Hatice kızımıza bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarete Kozan Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ve Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut katıldı. - ADANA

Türkiye Şampiyonu Sarı, Kaymakam Gürçam tarafından ödüllendirildi
Türkiye Şampiyonu Sarı, Kaymakam Gürçam tarafından ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Şampiyonu Sarı, Kaymakam Gürçam tarafından ödüllendirildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:59:03. #1.14#

title