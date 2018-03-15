Türkiye Şampiyonu Şahinbey'de

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen 68 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak Şahinbey'in ve Gaziantep'in gururu oldu.

10- 11 Mart 2018 tarihlerinde Konya'da yapılan Gençler Milli Takım seçmesinde Seydi Vakkas Dağdelen 68 kilogramda Türkiye şampiyon olarak, 11-13 Nisan 2018 tarihinde Tunus'ta yapılacak olan dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

"Gururumuz oldu"

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, sporcunun elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını belirterek, "Seydi Vakkas bizim eski sporcumuz ve kendisini yakından takip ediyoruz. Alınan başarı sadece kulüp için değil diğer arkadaşlarını teşvik anlamında da büyük önem taşıyor. Başarı geldiğinde diğer sporcularda başarılı sporcuyu örnek alıyorlar. Sporcumuzun aldığı başarı sadece Şahinbey için değil Gaziantep için bir gurur kaynağıdır. Bu seviyeye gelmesinde emeği geçen Antrenör Fatih Bindar ve ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu - GAZİANTEP