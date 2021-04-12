Türkiye şampiyonu olan Efe Kölebaş, Güreş Milli Takımı'na seçildi

Kemer'de düzenlenen Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda Türkiye şampiyonu olan Manavgat Belediyesinin güreşçisi Efe Kölebaş, Milli Takıma seçildi.

Kemer'de düzenlenen Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda Türkiye şampiyonu olan Manavgat Belediyesinin güreşçisi Efe Kölebaş, Milli Takıma seçildi.

Şampiyonluğu kazanmasının ardından Türkiye Güreş Milli Takımı'na da girmeyi başaran genç güreşçi, 3 Mayıs'ta Rusya'da yapılacak olan Uluslararası Güreş Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Müsabakalara, Manavgat Belediyesinin güreşçileri olan Kırkpınar Başpehlivanı Fatih Atlı ve Bayram Ertan'la antrenman yaparak hazırlanan Efe Kölebaş, daha önce yıldızlar kategorisinde Türkiye birinciliği, gençlerde üçüncülük, Kırkpınar Yağlı Güreşleri orta boy da birinci olma başarısını göstermişti.

Şampiyon güreşçi Efe Kölebaş, gösterdiği başarılarda Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in büyük emeği ve desteği olduğunu belirterek, hedefinin Rusya'da yapılacak olan turnuvada derece elde etmek olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise genç güreşçinin şampiyon olmasından dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Sözen, "Genç güreşçimiz Efe Kölebaş'ın Türkiye Şampiyonu olarak Güreş Milli Takımı'nda ülkemizi temsil edecek olması ise bizim göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Ata sporunu seven bir toplum olarak, gençlerimize, sporcularımıza her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Manavgat Belediyesi, şampiyonlar yetiştirmeye devam edecektir. Genç sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur