Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi'nde hazırlanıyor - Haberler
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Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi'nde hazırlanıyor

AA / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda birincilik elde eden İzmir Kürek Kulübünün iki genç sporcusu Etem Deniz Aytaçoğlu (14) ve Ege İnceisa (17) olimpiyat hedefiyle, her gün İzmir Körfezi'nde kürek çekerek yarışlara hazırlanıyor.

Deniz Küreği Türkiye Kupası'nda birincilik elde eden İzmir Kürek Kulübünün iki genç sporcusu Etem Deniz Aytaçoğlu (14) ve Ege İnceisa (17) olimpiyat hedefiyle, her gün İzmir Körfezi'nde kürek çekerek yarışlara hazırlanıyor.

Karşıyaka ilçesinde 2018 yılında kurulan İzmir Kürek Kulübü, lise çağındaki 2 gencin deniz küreği branşındaki başarı öyküsüne sahne oluyor.

Lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Etem Deniz Aytaçoğlu ile lise 3. sınıf öğrencisi Ege İnceisa, her gün kürekleri alıp tekneleriyle İzmir Körfezi'ne açılıyor.

Saatlerce kürek çeken gençler, daha sonra kara antrenmanına başlıyor ve 10-12 kilometre koşuyor, ardından da ağırlık çalışması yapıyor.

Sapanca'da 19-22 Ağustos'ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Kupası 19 Yaş Altı çift erkeklerde şampiyon olan Ege ile Deniz, bir gün milli takıma seçilme ve olimpiyatlarda ülkelerini temsil etme hayaliyle her gün körfezde kürek çekiyor.

Antrenör Tınmaz: "Kürek uyum sporudur"

Ege ile Deniz'in antrenörü Selahattin Mert Tınmaz, AA muhabirine, İzmir Kürek Kulübü bünyesinde 80 sporcunun bulunduğunu söyledi.

İzmir'in tek kürek kulübünün ulusal yarışmalarda da başarı kazandığını ifade eden Tınmaz, "Sapanca'da düzenlenen Türkiye Deniz Küreği Kupası'nda birincilik elde ettik. Kürek uyum sporudur. Çocuklar birbiriyle uzun süredir çalışıyor. Çalışma konusunda da önce istikrar geliyor. Teknik, kara ve uzun su antrenmanları başarımızın sırrı oldu." dedi.

Tınmaz, şampiyonların henüz çok genç olduğunu ve gelecek için büyük umut vadettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Deniz 14 yaşına geçen ay girdi, Ege de 17 yaşında. Kendilerinden yaşça büyük sporcuların arasından sıyrılıp son saniyede şampiyonluk madalyası kazandılar. Yaşlarına göre disiplinli şekilde antrenmanlarını sürdürüyorlar. Simülasyon aletleriyle de uzun zamanlar geçiriyorlar. 3-5 saat antrenman yapıyorlar. Kilometrelerce kürek çekip koşu yapıyorlar ve çeşitli ağırlık çalışmalarıyla programlarını destekliyorlar."

Tınmaz, durgun su branşının yanı sıra deniz küreği branşının da 2028'de olimpiyatlara eklenmesini beklediklerini, 2 sporcunun da ulusal ve uluslararası yarışlardan sonra olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edebileceğini belirtti.

2 sporcunun hedefi olimpiyatlar

"Hamla" görevi üstlenerek ekibin temposunu ayarlayan Etem Deniz Aytaçoğlu, kürek sporunu çok sevdiğini, saatlerce çalışmanın kendisine zor gelmediğini söyledi.

Doğru planlama ile hem derslere hem de spora zaman ayırabildiğini ifade eden Deniz, "Haftada 15 saat spor yapıyorum. Disiplinli çalışma programı sayesinde çok da zor olmuyor. Hedefim 10 yıl içinde olimpiyatlara katılmak." dedi.

Ege İnceisa da spor hayatına basketbol oynayarak başladığını, ancak daha sonra deniz küreği branşında karar kıldığını söyledi.

Hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu söyleyen Ege, kürek çekmenin özgürlük hissi verdiğini anlatarak, "Suyun üzerinde zaman duruyor, her şey duruyor. O hissiyat bambaşka. Önce milli takıma girmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi'nde hazırlanıyor

Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi'nde hazırlanıyor

Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi'nde hazırlanıyor

Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi'nde hazırlanıyor
AA / Servet Ülkü - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türkiye şampiyonu kürekçiler Ege ve Deniz, yarışlara İzmir Körfezi'nde hazırlanıyor - Haberler
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