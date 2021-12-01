Türkiye Şampiyonu Ekinci'den spora davet

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde yaşayan ve 7 yıldır Para Tekvando yaparak 5'inci kez Türkiye Şampiyonu olan Nurcihan Ekinci, engelli bireyleri spor yapmaya davet etti.

Tatvan ilçesinde yaşayan Para Tekvando Sporcusu Nurcihan Ekinci, 47 kiloda 5'inci kez üst üste Türkiye Şampiyonu oldu. Tatvan Gençlik Spor Müdürlüğü'ne bağlı spor salonunda haftanın 6 günü antrenmanlarını sürdüren Ekinci, başarısını 2024 Paris Olimpiyatları ve dünya dereceleriyle taçlandırmayı hedefliyor. 2015'ten beri sporla uğraştığını ifade eden Ekinci, "Bu yolda uzun bir yol yürüdük ve sıkıntı atlattık. Şu an çok şükür, çok iyi bir yerdeyiz. Geçen yıl olimpiyatın köşesinden döndük. Umut ediyorum ki 2024 Paris Olimpiyatları'na bu defa gitmek nasip olur. Önümüzde Dünya Şampiyonluğu var. Onu kazanıp olimpiyatlara gitmek istiyorum" dedi.

"Spor tüm bireyler için geçerli olan bir şey"

Para tekvandonun yeni bir spor olduğunu ve 2009'dan bu yana aktif bir şekilde devam ettiğini belirten Ekinci, engelli çocuklara da tavsiyelerde bulundu. Engelli olan bireylerin sporla tanışarak engellerini aşmaları gerektiğini dile getiren Ekinci, "Engelini aşamamış, kendini eve kapatıp ya da önünü kapatacak şekilde düşüncelere girmeleri kesinlikle olmaması gereken bir durumdur. Spor olsun, sanat olsun bu konuda kendilerini ilerletip gerçekten tutunacak hedeflerinin olduğunu bilmeleri gerekiyor. Gerek aileleri, gerekse öğretmenleri olsun, bunu kendileri atlatamıyorsa, bu konuda birilerinden destek isteyip süreci aşmaları gerekiyor. Ben kendim bunu Sezer hocayla aştım. Onları da bu konuda destekleyecek ve ellerinden tutacak mutlaka birileri vardır. Hiç kimse çaresiz değildir. Sakın engellerini çaresiz olarak görmesinler. Yapılacak çok branş var. Sadece tekvandoyla değil, bütün alanlar için söylüyorum. Bütün bireysel branşları da tercih edebilirler. Bütün engeli olan ve sağlam bireyler için geçerli olan bir şey" olduğunu belirtti.

Sporun bir hayat felsefesi olması gerektiğini de vurgulayan Ekinci, "Hayatın her alanında hem kişiyi hem de çevrendeki insanları olumlu etkileyecek şekilde ilerlediği zaman hayat verim verir. Kadın veya erkek ruhen kendilerini iyi hissettiğinde beden olarak da uygulamaları o kadar topluma, kendine ve çevresine verimli olacaktır diye düşünüyorum. Spor herkesin hayatında olmalı ve yapacak bir şeyleri yok ise herkes felsefesini spor olarak da değerlendirebilir" şeklinde konuştu.

Tarhan: "Amacım milli sporcu olmak"

Geçirdiği kaza sonrası Para Tekvandoya yönlendirildiğini ve Nurcihan Ekinci'yi örnek aldığını söyleyen Hamza Tarhan isimli sporcu da, "13 yaşındayım. Bu yıl Sezer hocamın aracılığıyla tekvandoya başladım. Haftada iki gün geliyorum. Amacım milli sporcu olarak Avrupa Şampiyonu olmak. Nurcihan ablamın yolundan devam etmek istiyorum" dedi.

Oğlunun engelli olduğunu ve sporla bir yerlere gelebileceğine inandığını söyleyen Baba Rehber Tarhan ise, "Oğlum engelli olduğu için beden eğitimi hocamıza danıştık. Kendisi spor dalında ilerleyebileceğini söyledi. Burada yetişen Nurcihan Ekinci'nin Avrupa Şampiyonu olduğunu söyledi. Sezer hocanın desteklerini aldık. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlumun bir yerlere gelebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİTLİS