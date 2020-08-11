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Türkiye şampiyonu 'Cep Herkülü' dünya evine girdi

- Türkiye şampiyonu 'Cep Herkülü' dünya evine girdi Avrupa ikinciliği ve Türkiye Şampiyonluğu gibi birçok başarı olan Milli sporcu Abdullah Kayapınar dünya evine girdi.

11.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:00

- Türkiye şampiyonu 'Cep Herkülü' dünya evine girdi

SİVAS - Avrupa ikinciliği ve Türkiye Şampiyonluğu gibi birçok başarı olan Milli sporcu Abdullah Kayapınar dünya evine girdi.

Sivas Gençlikspor Kulübü sporcusu bedensel engelli Paralimpik Halterci milli sporcu Abdullah Kayapınar ve Ayzanur Yaşar çifti kıyılan nikah ile hayatlarını birleştirdi.

'Sivas'ın Cep Herkülü' olarak da bilinen 1 metre 20 santim boyundaki Kayapınar'ın nikahı Sivas Belediyesi Nikah salonunda gerçekleşti. Nikaha Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç ve çiftin yakınları katıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'un şahitliğini yaptığı nikahı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kıydırdı. Korona virüs önlemleri kapsamında kıyılan nikahta Ayzanur Yaşar aile cüzdanını Vali Ayhan'ın elinden aldı. Gazetecilere açıklamada bulunan çift çok mutlu olduklarını ifade etti.

Türkiye şampiyonu 'Cep Herkülü' dünya evine girdi

Kaynak: İHA

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