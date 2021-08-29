Türkiye, şampiyonluk yolundaki Filenin Sultanları'nı TRT 1'den İzleyecek
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Türkiye, şampiyonluk yolundaki Filenin Sultanları'nı TRT 1'den İzleyecek

Türkiye, şampiyonluk yolundaki Filenin Sultanları'nı TRT 1'den İzleyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Polonya-Ukrayna maçının galibi ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları'nın çeyrek final karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçlarında 5'te 5 yapan ve son 16 turunda rakibi Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek final karşılaşması canlı yayınla TRT 1'den ekranlara gelecek. Millilerin çeyrek final turunu geçmesi halinde yarı final ve final maçları da aynı şekilde TRT 1'de yayınlanacak.

"Millilerimizin bundan sonraki karşılaşmaları canlı olarak TRT 1'den yayınlanacak"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Polonya - Ukrayna maçının galibi ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları'nın şampiyonadaki bundan sonraki karşılaşmalarının TRT 1'den yayınlanacağını sosyal medya üzerinden, "Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Millilerimizin bundan sonraki karşılaşmaları canlı olarak TRT 1'den yayınlanacak. Şampiyonluk yolunda sizlerleyiz" ifadeleriyle duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası
Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde! Çekya'yı da sahadan sildik
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde! Çekya'yı da sahadan sildik
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Türkiye, şampiyonluk yolundaki Filenin Sultanları'nı TRT 1'den İzleyecek - Haberler Spor
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