Türkiye Şampiyonlar Ligi hakkını kaybetti mi? Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi'ne nasıl direkt gideriz?
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Türkiye Şampiyonlar Ligi hakkını kaybetti mi? Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi'ne nasıl direkt gideriz?

Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehr'in Avrupa sahnesine veda etmesi sonrası Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direk katılım hakkı durumu merak edildi. Peki, Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak mı? Türkiye Şampiyonlar Ligi hakkını kaybetti mi? Türkiye şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne nasıl direkt gider?

Türkiye Şampiyonlar Ligi hakkını kaybetti mi? Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi'ne nasıl direkt gideriz?
06.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:58

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi Türkiye'ye pahalıya patladı! Şamiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkımızun durumunda değişiklik yaşanırken Türkiye Şampiyonlar Ligi hakkını kaybetti mi? Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak mı, merak edildi. Peki, Şampiyonlar Ligi'ne nasıl direkt gideriz?

TÜRKİYE ŞAMPİYONLAR LİGİ HAKKINI KAYBETTİ Mİ?

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada kalırken, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayacak takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ELEME OYNAYACAK MI?

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve Avrupa kupalarına veda etti.Bu sonuçla Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alma olasılığı kalmadı.

Temsilcilerimizin Avrupa kupalarında üst üste başarısız sonuçlar almasının ardından UEFA Katsayı sıralamasında 11. sıraya gerileyen Türkiye, 2021/22'de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti. Ancak buna rağmen 11. sıraya tanınan Şampiyonlar Ligi şampiyonu kontenjan hakkı nedeniyle Süper Lig şampiyonunun ön eleme oynamadan doğrudan gruplara kalma ihtimali de bulunuyor.

Türkiye Şampiyonlar Ligi hakkını kaybetti mi? Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi'ne nasıl direkt gideriz?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE NASIL DİREKT GİDERİZ?

ESPN'in haberine göre, 2021/22 sezonunda Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takımın kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanması gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi'nin son 30 sezonunda şampiyon, bu 10 ülkeden çıktı. Bu 10 ülkeden çıkmayan son şampiyon ise 1990/91 sezonunda Kızılyıldız'dı.

Süper Lig kulüpleri için kritik bir detay ise 2020/21 sezonunda Avrupa'da gösterecekleri performans olacak. Ülke puanı açısından 11. sırada olan Türkiye, 12. sıradaki Avusturya'dan sadece 0.675 puan yukarıda bulunuyor.

Ayrıca bu yıl UEFA Avrupa Ligi şampiyonu doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım olursa, Türkiye bu kontenjanı geri kazanabilecek.

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