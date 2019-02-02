Türkiye Şampiyonasından Madalya ile Döndüler

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Aksaray'da düzenlenen "Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası"ndan dereceyle dönen sporcular, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Ziyarette Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Hatice Yakar, antrenör Hatice Kaplan, başarılı sporcular Recep Tola, Macide Uyar, Feyza Öncü, Ömer Talha Yürümez ile aileleri yer aldı.

Kabullerinden dolayı Vali Dr. Ömer Toraman'a teşekkür eden Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Hatice Yakar, Aksaray Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'ndaki yarışlara 47 kulüpten 182 sporcu katıldığını, yüzücülerin serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık disiplinlerinde yarıştığını söyledi.

Elde edilen derecelerden duyduğu mutluluğu paylaşan Vali Dr. Ömer Toraman, sporun ve sporcuların her zaman destekçisi olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ömer Toraman başarılı sporcuları tebrik ederek hediyelerini takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA