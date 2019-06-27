Türkiye Şampiyonasında Mardin'i temsil edecekler

MARDİN(AA) – Mazıdağlı 5 sporcu Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nca 1–7 Temmuz'da Erzurum'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Mazıdağı'ndan da 5 sporcu katılacak.

Kick Boks Antrenörü Ömer Ekinci, yıldızlar kategorisinde yarışacak 5 sporcuyla şampiyonaya hazırlandıklarını belirterek, "Sporcularıma güveniyorum. İnşallah güzel dereceler elde edip Mardinimizi en güzel şekilde temsil edip döneceğiz." dedi.

Kaynak: AA