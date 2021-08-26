Türkiye şampiyonası öncesi Fadıloğlu'nu ziyaret ettiler
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Türkiye şampiyonası öncesi Fadıloğlu'nu ziyaret ettiler

Türkiye şampiyonası öncesi Fadıloğlu'nu ziyaret ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı Sporcuları Dila Baloğlu, Barış Ertürk ve Kutay Sakmak, Küçükler ve Yıldızlar Satranç Türkiye Şampiyonası öncesi Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı Sporcuları Dila Baloğlu, Barış Ertürk ve Kutay Sakmak, Küçükler ve Yıldızlar Satranç Türkiye Şampiyonası öncesi Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret etti.

Küçükler ve Yıldızlar Satranç Türkiye Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcuları Dila Baloğlu, Barış Ertürk ve Kutay Sakmak'ı makamında misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, teknik ekipten şampiyona hazırlıklarıyla ilgili bilgiler alarak, akıllı hamlelerin sahibi sporculara başarılar diledi.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Satranç Takımı Sporcuları Dila Baloğlu, Barış Ertürk ve Kutay Sakmak, 27 Ağustos ile 3 Eylül 2021 tarihleri arasında Konya ilinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Küçükler ve Yıldızlar Satranç Türkiye Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edecekler. Gaziantep İl Şampiyonası'nda kategorilerinde elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden yeşil-siyahlı sporcular, 12 yaş genel kategorisinde, 14 yaş genel kategorisinde ve 15 yaş kızlar kategorisinde zorlu rakipleri karşısında şampiyonluk mücadelesi verecekler.

"Bu başarılar yaptığımız çalışmaların meyvesi"

Şehitkamil Belediyesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezi'nde satranç sporuyla tanışan ve bu alanda hummalı bir eğitim sürecinden geçen başarılı sporcuları ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeşil-siyahlı şampiyonları, Türkiye Şampiyonası'nın ardından uluslararası platformda da görmek istediklerini söyledi. Fadıloğlu, ziyaret esnasında yaptığı değerlendirmede, "TSF Küçükler ve Yıldızlar Satranç Türkiye Şampiyonası'nda Gaziantep'i temsil edecek olan sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum. Şampiyonada zorlu maçlar onları bekliyor. Teknik ekibimizden bilgiler aldım. Şampiyona hazırlıkları oldukça yoğun geçmiş. Şu ana kadar geldiğimiz noktada satranç branşında yaptığımız çalışmaların meyvelerini topladık. Bundan sonraki hedefimiz uluslararası platformda da temsil noktasında olabilmek. Sporcularımızın bunu başaracağına olan inancımız tam. Sporcularımızın elde ettiği başarılarda emeği geçen başta velilerimiz olmak üzere tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Türkiye şampiyonası öncesi Fadıloğlu'nu ziyaret ettiler
Türkiye şampiyonası öncesi Fadıloğlu'nu ziyaret ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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