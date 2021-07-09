Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcuları makamında ağırladı
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Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcuları makamında ağırladı

Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcuları makamında ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, hafta sonu Sakarya'da düzenlenecek olan Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan boksörleri makamında ağırladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, hafta sonu Sakarya'da düzenlenecek olan Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan boksörleri makamında ağırladı.

Türkiye Boks Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Serkan Mayda, 2019 yılında Türkiye Şampiyonu Mustafa Kozpınar ve Eren Can Aksoy Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i ziyaret etti. Sakarya'da düzenlenecek olan Üst Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılacak olan boksörlere başarılar dileyen İl Müdürü Özdemir, gençlere satranç takımı hediye etti.

Türkiye Boks Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi aynı zamanda ikilinin boks antrenörü olan Serkan Mayda, şampiyonadan başarı ile döneceklerini belirterek, "Sakarya'da düzenlenecek olan Üst Minikler Türkiye Şampiyonası öncesi Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürümüz sayın Yasin Özdemir'i sporcularımız ile birlikte ziyaret ettik. Mutlu olduk. Çocuklarımızın geleceğe sağlam adımlarla ilerlemeleri için umut dolduk. Ringe çıkınca yalnız olmadığımızı öğrendiğimizde güçlü olduk. Allah spora sporcuya sahip çıkan müdürümüzden de tüm büyüklerimizden de razı olsun" dedi. - BİLECİK

Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporcuları makamında ağırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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