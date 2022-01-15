Türkiye Salon Kürek Şampiyonası İstanbul'da yapılacak
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Salon Kürek Şampiyonası (Ergometre), 30 Ocak Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Salon Kürek Şampiyonası (Ergometre), 30 Ocak Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Federasyonun açıklamasına göre, şampiyonaya Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Sadece lisanslı sporcuların katılabileceği şampiyonanın kayıt işlemleri, 24 Ocak'ta sona erecek.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri