Türkiye, salgın sonrası destinasyon düğünlerinde en hızlı toparlanacak ülke ULUSLARARASI destinasyon düğünleri, kongre, toplantı ve etkinlik sektörüne yön veren International MICE & Wedding Forum (IMWF), 45 ülkede faaliyet gösteren 822 düğün acentesinde çalışan 1448 profesyonel ile yaptıkları koronavirüs (Covid-19) anketinin ardından elde ettikleri sonucu açıkladı.

ULUSLARARASI destinasyon düğünleri, kongre, toplantı ve etkinlik sektörüne yön veren International MICE & Wedding Forum (IMWF), 45 ülkede faaliyet gösteren 822 düğün acentesinde çalışan 1448 profesyonel ile yaptıkları koronavirüs (Covid-19) anketinin ardından elde ettikleri sonucu açıkladı. Antalya'yı yakından ilgilendiren ankette, seyahat etmek isteyecek turistlerin çoğunluğunun her şey dahil sistemini tercih edeceği belirtilirken, Türkiye'nin destinasyon düğünleri, kongre ve toplantı gibi etkinlik sektöründe dünyada en hızlı toparlanacak ilk ülke olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye destinasyon düğünleri, kongre ve toplantıların yanı sıra etkinlikler düzenleyerek milyonlarca turist taşıyan IMWF, koronavirüs pandemisi sonrası sektörde yaşanacakların özetlendiği bir anket hazırladı. 45 ülke üzerinde faaliyet gösteren 822 destinasyon düğün organizasyonu şirketi ve acentesindeki sektör uzmanları ile görüşülerek hazırlanan ankette Türkiye, koronavirüsten en az zarar görecek ülke olarak gösterildi.

ÇOĞUNLUK 6 AYDA BİTECEĞİNİ BELİRTTİSoruların ilki 'Pandeminin ne zaman bulacağını düşünüyorsunuz?' oldu. Alınan cevapların yüzde 37.8'i 6 ay, yüzde 22.6'sı 3 aydan az bir süre, yüzde 15.6'sı Aralık 2020, yüzde 14.8'i 2021'in ilk yarısında, yüzde 5.3'ü fikrinin olmadığını, yüzde 3.9 gibi az bir kısmı ise 2021'in ikinci yarısında diye fikir belirtti.TÜRKİYE DAHA HIZLI TOPARLANACAKTIR'Pandemi sonrasında hangi turizm destinasyonlarının/ülkelerin en hızlı şekilde toparlanabileceğini düşünüyorsunuz?' sorusuna ise yüzde 12.2 ile Türkiye birinci sırada yer alırken, yüzde 11.7 ile Tayland, yüzde 9.2 ile Çin, yüzde 7 ile BAE, yüzde 6.4 ile Yunanistan ve diğer ülkeler geldi.PANDEMİ SONRASI NORMALLEŞME ÖNGÖRÜSÜ'Pandemi sonrası işlerinizin normal düzenine girmesi ne kadar süre alabilir?' sorusuna ise yüzde 29.4'ü 3- 6 ay derken, yüzde 23.3'ü ise 6- 9 ay yanıtını verdi. En az bir yıl süreceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 15.3 oldu.'Size göre müşterileriniz pandemi sonrasında etkinlik amacıyla yurt dışı seyahatlerini sürdürecekler mi?' sorusuna yüzde 59 gibi büyük bir oran biraz zaman alacağı cevabını verdi.HAVACILIK PAZARI CİDDİ ETKİLENECEKPandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında 'havacılık' geldiğinin ortaya çıktığı ankette, turistlerin grup organizasyonu gerçekleştireceği otellerde en çok tercih etmesinin beklendiği konseptin yüzde 41 ile her şey dahil olarak belirlendiği açıklandı.Dünya için çok zorlayıcı bir sürecin içinden birlikte geçildiğini hatırlatan International MICE & Wedding Forum (IMWF) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, özellikle sektörün turizmin tüm paydaşları için varlıklarını devam ettirmek adına bir mücadeleye tanıklık ettiklerini kaydetti.EN GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMASektördeki ilgili segment karar vericilerinin fikirlerine danışmak ve genel kanıyı ortaya koymak adına böylesi bir anket çalışması hazırladıklarını söyleyen Ersoy, şunları söyledi:

"Bu anket şu ana kadar kendi segmentinde hazırlanan en geniş kapsamlı çalışmanın da ortaya çıkmasını sağladı. Yaşanan pandeminin etkilerini, destinasyonlar, havayolları ve müşteriler açısından ele alarak, tahminler ve bu tahminler neticesinde ortaya çıkan iç görüleri kamuoyuyla paylaşmak istedik. Anket sonuçlarında, kriz bağışıklığı yüksek destinasyonlara duyulan güven ve havacılıkta yaşanmakta olanların sektöre etkileriyle alakalı, çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Keza, müşteri davranışlarındaki muhtemel değişikliklerle ilgili öngörülerinde pandemi sonrası fiyat ve pazarlama çalışmalarına yön vereceğine inanmaktayız."

Kaynak: DHA