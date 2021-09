Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'ndan yerel yönetimlere çağrı

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engellilerin erişilebilirlik sorununun belediyelerin çalışmalarıyla çözülebileceğini belirterek, "Bu konuda her partinin yerel yönetimlerinin başkan ve temsilcileriyle birlikte çalışılması gerekiyor." dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu 15. Olağan Genel Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde başladı.

Programın açılışında konuşan Çelebi, Türkiye'de 8,5 milyon engelli olduğuna işaret ederek, engellilerin istihdamının artırılması gerektiğini söyledi.

Çelebi, engelliler için erişilebilirliğin artırılmasına yönelik belediyelerin çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Engellilerin erişilebilirlik sorununu, bağımsız veya partili belediyelerimizle beraber çözebiliriz. Bu konu siyasete mal edilemez. Bu konuda her partinin yerel yönetimlerinin başkan ve temsilcileriyle birlikte çalışılması gerekiyor." dedi.

"Çabalarını, çözüm önerilerini desteklemeye devam edeceğiz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konuşmasında engellilerin yaşadığı sorunların çözümü konusunda üzerlerine düşenleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonunun daha güçlü temsil imkanına kavuşmasının önemi vurgulayan Arslan, "Türkiye Sakatlar Konfederasyonunun her alanda daha güçlü olması gerekiyor. Türkiye'nin birliğini, dayanışmasını, gücünü tahkim etmeye çalışan, aynı zamanda sorunların çözümü konusunda sağa sola bakmadan doğru olanı her zaman, her yerde, uygun ifade ve tarzla ortaya koyan bu yapıyı çok önemsiyoruz. Her konudaki çabalarını, çözüm önerilerini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arslan, sendika binalarının engellilerin kullanımına uygun olmayan fiziki özelliklerini yıllar önce değiştirdiklerini anlatarak, engellilere yönelik çalışmaları toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini dile getirdi.

Mahmut Arslan, kamunun yanı sıra özel sektörde de engellilerin istihdamının kolaylaştırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

"Engelliler konusu siyaset üstü"

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye Sakatlar Konfederasyonunun engellilerin ihtiyaç, talep, sorunları hakkında tüm siyasi partilerle önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Engellilerin yaşadığı zorlukların aşılması, yaşamın her alanında fırsat eşitliğinden faydalanarak kendilerini ifade edebilecekleri ortamların oluşturulması için çalıştıklarını ifade eden Sarıeroğlu, "AK Parti olarak siyaset üstü gördüğümüz birçok başlığımız var. Kadın, gençlik, çocuk, yaşlılar ve engelliler konusu siyaset üstü gördüğümüz ve devrim niteliğinde çalışma yaptığımız alan." diye konuştu.

İşitme Engelliler Haftası'nı kutlayan Sarıeroğlu, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek 24'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na katılım hakkı elde eden İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'nı da tebrik etti.

Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de katılımcılara hitap etti.

Programa bazı bakanlık yetkilileri, milletvekilleri ve STK temsilcileri de katıldı.

Olağan genel kurul, konfederasyon başkanının seçimiyle sona erecek.

