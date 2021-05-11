Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Yakar'dan Engelliler Haftası açıklaması
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Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Yakar'dan Engelliler Haftası açıklaması

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Yakar'dan Engelliler Haftası açıklaması
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Hatice Yakar, engelleri aşabilmenin bir inanç meselesi olduğunu bildirdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Hatice Yakar, engelleri aşabilmenin bir inanç meselesi olduğunu bildirdi.

Yakar, Engelliler Haftası ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin sadece özel gün ve haftalarda hatırlanmaması gerektiğini söyledi.

Engelliler olarak, etkin bir şekilde ekonomik ve sosyal hayatın içinde yer almak gibi birçok doğal haklarının olduğunu düşündüklerini dile getiren Yakar, şöyle devam etti:

"Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin sağlık, eğitim, çalışma hayatı, istihdam edilmeleri gibi doğal ve temel haklardan eşitlik içerisinde yararlanabilmeleri için hepimizin üzerine önemli görevler düşüyor. Birçok engelli vatandaşımızın, fırsat ve imkan verildiği taktirde ne kadar başarılı olabileceklerini, gurur duyulacak işlere imza atabileceklerini değişik başarı hikayeleriyle hepimiz görmüş ve buna şahit olmuşuzdur. Engellilerimizin kendi kendilerine yetebilen, kimseye muhtaç olmayan koşullar içerisinde, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri en büyük beklentimizdir."

Yakar, engelliliğin utanılacak, hayata küsülecek ve gizlenecek bir durum olmadığını, aynı zamanda her sağlıklı bireyin de bir engelli adayı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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