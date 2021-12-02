Karabük'te Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te Dünya Engelliler Günü etkinliği

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te Dünya Engelliler Günü etkinliği

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

KARABÜK (AA) - Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen programa, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz, yönetim kurulu ve üyeler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak belirlenmesinin ardından engelli haklarını savunmak için çeşitli etkinlikler yapıldığını söyledi.

Sivil toplum örgütleri olarak kamuyla iş birliği içerisinde faaliyetler yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Engellilerin eğitimi, istihdamı ve sosyal hakları için çalışmalar yapmaktayız. Devletimiz, engellilere eğitimden istihdama, evde bakımdan ulaşıma kadar çok büyük katkı sağlamakta. Karabük'te engellisine baktığı için 1402 aileye kişi başı 1749 lira ücret veriliyor. Ayda 2 milyon liraya yakın para, engelli kardeşlerimizin evine giriyor." dedi.

Yılmaz, daha sonra dernek üyesi Uğur Mutlu'ya tekerlekli sandalye sürprizi yaptı.

Programda, İŞKUR personelince engelli istihdamıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Karabük'te Dünya Engelliler Günü etkinliği

Karabük'te Dünya Engelliler Günü etkinliği

Karabük'te Dünya Engelliler Günü etkinliği

Karabük'te Dünya Engelliler Günü etkinliği

Karabük'te Dünya Engelliler Günü etkinliği

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

 Libya Başbakanı Dibeybe'nin adaylığının önündeki engel kalktı

Libya Başbakanı Dibeybe'nin adaylığının önündeki engel kalktı

 Libya'da Hafter'in başkanlık adaylığına yapılan itiraz kabul edildi

Libya'da Hafter'in başkanlık adaylığına yapılan itiraz kabul edildi

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title