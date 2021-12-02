Karabük'te Dünya Engelliler Günü etkinliği

KARABÜK (AA) - Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi yönetim kurulu ve üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kent merkezindeki bir restoranda düzenlenen programa, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz, yönetim kurulu ve üyeler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak belirlenmesinin ardından engelli haklarını savunmak için çeşitli etkinlikler yapıldığını söyledi.

Sivil toplum örgütleri olarak kamuyla iş birliği içerisinde faaliyetler yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Engellilerin eğitimi, istihdamı ve sosyal hakları için çalışmalar yapmaktayız. Devletimiz, engellilere eğitimden istihdama, evde bakımdan ulaşıma kadar çok büyük katkı sağlamakta. Karabük'te engellisine baktığı için 1402 aileye kişi başı 1749 lira ücret veriliyor. Ayda 2 milyon liraya yakın para, engelli kardeşlerimizin evine giriyor." dedi.

Yılmaz, daha sonra dernek üyesi Uğur Mutlu'ya tekerlekli sandalye sürprizi yaptı.

Programda, İŞKUR personelince engelli istihdamıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.