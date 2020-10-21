Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı İzmir'de yapıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Sağlıklı ve standardı yüksek ortamlarda doğmak ve yaşamak, herhangi bir şarta ve imkana bağlı olmaması gereken, yaşama hakkını bütünleyen temel bir haktır.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Sağlıklı ve standardı yüksek ortamlarda doğmak ve yaşamak, herhangi bir şarta ve imkana bağlı olmaması gereken, yaşama hakkını bütünleyen temel bir haktır." dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 34. Olağan Meclis Toplantısı, Karşıyaka Belediyesinin ev sahipliğinde Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezinde yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Köşger, İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok kentin plansız yapılaşmalar nedeniyle sağlıklı barınma, ulaşım, trafik, otopark gibi sorunların çözümünde ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Bunların çözümünün öncelikli olması gerektiğini ifade eden Vali Köşger, "Kentlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşarak vatandaşların mutlu ve huzurlu yaşayacakları alanlar, yaşanabilir sağlıklı kentler oluşturmayı amaç edinen Sağlıklı Kentler Birliğinin önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Köşger, İzmir'de belediyelerin bu yönde yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini ve katkı verdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel yönetimlerimizin yaşanabilir ve sağlıklı kentlere dair, sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konulara dair görevlerini de aynı başarıyla yerine getireceklerine inanıyorum. Sağlıklı ve standardı yüksek ortamlarda doğmak ve yaşamak, herhangi bir şarta ve imkana bağlı olmaması gereken, yaşama hakkını bütünleyen temel bir haktır ve ülkemizde anayasal bir hak olup çeşitli düzenlemelerle koruma ve garanti altına alınmıştır."

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, "Bu süreçte gerek valiliklerimiz bünyesinde kurulan vefa destek gruplarına verilen desteklerle, gerekse vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına verilen destekler konusunda belediyelerimiz çok önemli roller üstlendiler." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kentlerin canlı organizmalar gibi tanımlanabileceğini belirterek, "Kentlerin yaşamını sürdürebilmesi için tüm yapıların, kentte yaşayan insanların, tarihi ve kültürel değerlerin, altyapının, ekonomik ve sosyal yapının doğru ve sağlıklı işlemesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz