Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2. yıl değerlendirme toplantısı yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, 2025 yılına kadar devam edecek DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. faz üyelik başvurularında Türkiye'nin kotasının 15 belediye olduğunu, başvurusu devam eden belediyeleri de desteklediklerini bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, 2025 yılına kadar devam edecek DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. faz üyelik başvurularında Türkiye'nin kotasının 15 belediye olduğunu, başvurusu devam eden belediyeleri de desteklediklerini bildirdi.

Aktaş, Sağlıklı Kentler Birliğinin iki yıllık dönemdeki çalışmalarına ilişkin Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Sağlıklı Şehirler Hareketinin, kentlerin sağlık göstergelerini belirlemek ve bu göstergeleri olumsuz etkileyen faktörlere çözüm üretmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 30 yılı aşkın bir süre önce başlatılan proje olduğunu ifade etti.

Sağlıklı Şehirler Hareketinin Türkiye'de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi amacıyla birliğin, Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 10 kurucu belediyenin girişimiyle 2005'te kurulduğunu hatırlatan Aktaş, birliğe 17 büyükşehir belediyesi, 10 il belediyesi, 43 büyükşehir ilçe belediyesi ve 11 il ilçe belediyesinin üye olduğunu aktardı.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağına üyelik sürecine de değinen Aktaş, şöyle konuştu:

"DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. faz üyeliğine bugüne kadar Avrupa bölgesinden 86 şehir, belediye ve 9 ulusal ağ başvuruda bulundu. Başvurular DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından belirlenen bağımsız bir kurul tarafından değerlendirildi. 28 şehrin ve 8 ulusal ağın üyelik başvurusu kabul edildi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak yaptığımız ulusal ağ başvurusu ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi, Burdur, Çankaya ve Kadıköy belediyelerinin başvuruları kabul edilerek 7. faza üyelikleri onaylandı ve üyelik sertifikalarımızı almaya hak kazandık. 2025 yılına kadar devam edecek 7. faz üyelik başvurularında ülke kotamız 15 belediyedir ve başvurusu devam eden üye belediyelerimiz desteklerimizle çalışmalarına devam etmektedir. Bu süreçte, 7. faz kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan konferans ve çalışmalara yön verecek, üyeliğe başvuruda bulunan ağlara ve belediyelere rehberlik edecek 20 kişiden oluşan bir Bilim Kurulu ve 12 kişiden oluşan Danışma Kurulu belirlendi. Ayrıca DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yönetimi tarafından, 7. faz döneminde üye ülke ve şehirlere danışmanlık ve liderlik etmesi amacıyla 16 şehrin belediye başkanı, meclis üyesi ve ulusal ağ başkanlarından oluşan bir politik kurul oluşturuldu. "

Aktaş, Bursa Şehir Sağlık Gelişim Planı çalışması hakkında da bilgi vererek "Bu plan, bir şehrin sağlığı geliştirmek için belirlediği somut ve sistematik çalışmalarını içeren bir strateji belgesidir. Bu belgeler şehirlerin başarmak istediklerine ilişkin vizyonlarını, değerlerini ve stratejilerini içerir. Planlarının politik amacı sadece sağlığın belediye yönetiminin temel bir değeri olduğunu göstermek değildir. Buna ilişkin vizyon, değer ve stratejilerin planlama yoluyla hayata geçirileceğini ortaya koymaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından toplantıya katılan Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Kovid-19 vaka artışlarına yönelik soru üzerine kentte ülke geneline paralel bir artış olduğunu vurgulayarak maske, mesafe, temizlik ve aşılanmanın önemine dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar