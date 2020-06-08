"Türkiye, sağlık turizminde zirvede olacak" Sağlık turizmcisi Mehmet Hanifi Kutlar, "Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı söylenen, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı düşünülen bu günlerin ardından Türkiye'nin vitrine çıkan sağlık başarısının güzel getirileri olacağı öngörülebilir durumdadır.

Sağlık turizmcisi Mehmet Hanifi Kutlar, "Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı söylenen, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı düşünülen bu günlerin ardından Türkiye'nin vitrine çıkan sağlık başarısının güzel getirileri olacağı öngörülebilir durumdadır. Ülkemizin bu süreçteki başarılı politikalarının ses getirdiğini gözlemliyoruz" dedi.

Estecapelli Sağlık Turizm Direktörü Mehmet Hanifi Kutlar, Türkiye'nin koronavirüs sürecindeki başarısına dikkat çekerken, Türkiye'nin sağlık turizminde zirvede olacağını söyledi. Kutlar, Türkiye'nin, Dünya'nın Sağlık Başkenti olma yolunda ilerlediğine vurgu yaptı. Kutlar, Türkiye'nin sağlık turizmi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs sürecinde en başında etkilenen sektörlerden birini turizm olduğunu belirten Mehmet Hanifi Kutlar, "Muhtemelen de en son rayına oturacak sektörlerin de başında olacaktır. Turizm pastasının en vizyoner kollarından biri de şüphesiz sağlık turizmi. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı söylenen, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı düşünülen bu günlerin ardından Türkiye'nin vitrine çıkan sağlık başarısının güzel getirileri olacağı öngörülebilir durumdadır. Ülkemizin bu süreçteki başarılı politikalarının ses getirdiğini gözlemliyoruz. Ülkelerin, ülkelerin kurumlarının, kurumların turizm acentelerinin Türkiye sağlık pazarıyla alakalı çeşitli çalışmalarını somut olarak görmekteyiz. Bunun yanında tüm dünyanın sancı çektiği bu dönemde Türkiye cumhuriyetinin bu alanda attığı vizyoner adımları ise son rötüşler olarak görmekteyiz. Son rötüşler dememizin sebepleri arasında yıllardır yapılan devasa hastanelerimiz, başarılı tedavi yöntemleriyle Türk doktorlarımızın ünü sınırlarımızın dışına çoktan taşmıştı" dedi.

"TERCİH EDİLME SEBEPLERİNDEN BİRİ DE MUTLAKA EKONOMİ PARAMETRESİ OLACAKTIR"

Kutlar, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizi sağlık alanında tercih edilme sebeplerinden biri de mutlaka ekonomi parametresi olacaktır. Ülkemizde ki döviz kuru özellikle Avrupa ve Amerika kıtasında yaşayan dünya insanları için kaliteden ucuza yararlanmak gibi olacaktır. Büyük ülkeler statüsünde konumlandırılan hemen hemen her ülkenin gündemlerinden birinin çöken sağlık sistemi ve oluşan güvensiz ortam olduğu aşikardır. Tüm bu mevcut şartlarımızla beraber Türkiye, Dünya'nın Sağlık Başkenti olmak üzeredir".

Kutlar, Türkiye'nin sağlık turizmi açısından son 3 yılda önemli başarılara imza attığına dikkati çekerek, ülkede geçen yıl tedavi edilen yabancı hasta sayısının 880 bini aştığını söyledi.

Türkiye'de en çok tedavi edilen hasta sayılarının sıralamasında ilk 10'da Avrupa ülkelerinden sadece İtalya ve İngiltere'nin olduğunu aktaran Kutlar, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sağlık hizmetlerinin sunumunda Türkiye, Avrupa ülkeleri ve ABD ile karşılaştırıldığında fiyat ve bekleme süresi bakımından, Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleriyle karşılaştırıldığında ise tıbbi teknoloji kapasitesi ve sağlık personelinin ihtisası bakımından daha avantajlı konumda".

(İHA)

Kaynak: İHA