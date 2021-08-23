Türkiye Sağlık STK'ları Platformundan yeterli toplumsal bağışıklık için "aşı olun" çağrısı Açıklaması

Türkiye Sağlık STK'ları Platformu (TÜSEP), Türkiye'de yeterli toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşılabilmesi için 2. doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olan vatandaşların oranının yüzde 70'lere ulaşması gerektiğini bildirerek, aşı olma çağrısında bulundu.

Türkiye Sağlık STK'ları Platformu (TÜSEP), Türkiye'de yeterli toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşılabilmesi için 2. doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olan vatandaşların oranının yüzde 70'lere ulaşması gerektiğini bildirerek, aşı olma çağrısında bulundu.

TÜSEP'ten yapılan açıklamada, Ocak 2020'de Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp kısa zamanda bütün dünyayı etkileyen, pandemi olarak tarihteki yerini alan Kovid-19 sebebiyle dünyada yaklaşık 210 milyon kişiye virüs bulaştığı, 4,4 milyon kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının Türkiye'de etkili olduğu kaydedilen açıklamada, hastalık ve belalardan korunma ile bunun için gereken tedbirleri almanın ülkede köklü gelenekle kadim medeniyette bulunan bir anlayış olduğu kaydedildi.

Açıklamada, salgının ülkeyi etkisi altına almasının ardından Sağlık Bakanlığının oluşturduğu Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından bu hastalıktan korunmak için şimdilik tek çözüm olan aşı uygulamasının tedbir olarak öngörüldüğü bildirildi.

Aşının ülke vatandaşlarına tavsiye edildiği, bu öneriler doğrultusunda Bakanlıkça temin edilmesinden sonra aşı uygulamasına geçildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizdeki aşılanma oranı toplumsal bağışıklık için yeterli olmayıp, yeterli toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşılabilmesi için en azından 2. doz aşısını olan vatandaşların oranının yüzde 70'lere ulaşması gerekmektedir. Ülkemizde sağlık alanında hizmet veren 36 sağlık STK'sının çatı kuruluşu olarak, pandeminin etkilerinden korunmak için, şimdilik tek çözüm olan aşılanmanın hastalıktan korunmada en önemli enstrüman olduğuna inanıyor, aşılanma konusunda milletimizi daha duyarlı davranmaya ve katkıya davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük