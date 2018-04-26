Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ilaçta yerlileştirme projesinin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Nasıl ki yerli otomobil için 'babayiğitler' ortaya çıktıysa, yerli ilaç sanayinin 'babayiğitleri' de bu büyük hamle için ortaya çıkacaklar ve gereğini yapacaklardır." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı" çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen "Türkiye Sağlık Sanayi Zirvesi" The Green Park Ankara Otel'de Bakan Özlü, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bürokratlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Özlü burada yaptığı konuşmada, söz konusu program kapsamında daha önce makine, elektrik, elektronik ve inşaat sektörü ile bir araya geldiklerini, önümüzdeki günlerde kimya ve gıda sektör zirvesini hayata geçireceklerini söyledi.

Bakan Özlü, Türkiye'nin imalat sektörünü güçlendirmek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak için 5 odak sektör belirlediklerini, kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları sektörlerinin Türkiye'yi geleceğe taşıyacak sanayi alanları olduğunu ifade etti.

Özlü, "Proje Bazlı Teşvik Sistemi" ile 23 proje ve 19 firmaya 135 milyar lira tutarında teşvik verildiğini dile getirdi.

İlaç sanayi ürünlerinin yüksek teknoloji sınıfında yer aldığına işaret eden Özlü, Türkiye ilaç sanayinde 2017 yılında 4,5 milyar dolar ithalat, 910 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Özlü, Türkiye'nin dünya ilaç ihracatında 35'inci, ilaç ithalatında ise 22'inci sırada yer aldığına dikkati çekerek, dünya ilaç ihracatından alınan payın yüzde 0,17 olduğunu, bu oranın önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir biçimde artması için bütün paydaşlarla birlikte ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını söyledi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmış 88 ilaç, 10 ilaç ham maddesi üretim tesisi bulunduğunu dile getiren Özlü, 1 trilyon doları aşan ilaç pazarının yaklaşık yüzde 25'ini biyoteknolojik ilaç pazarının oluşturduğunu, Türkiye'de de dünyayla paralel şekilde, biyoteknolojik ilaçların değer bazında en çok satılan ilaçlar arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye kozmetik ihracatında 27'inci sırada

Özlü, Türkiye tıbbi cihaz sanayinde 2017 yılında 2,1 milyar dolarlık ithalat, 466 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tıbbi cihaz sektöründe üretim yaptığını beyan eden bine yakın firma bulunduğuna dikkati çeken Özlü, sağlık alanında 15, tıbbi cihazda 2 Ar-Ge merkezine ve 1 tasarım merkezine Bakanlık tarafından onay verildiğini belirtti.

Özlü, geçen yıl Türkiye kozmetik sanayinde 1,2 milyar dolarlık ithalat, 762 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Bakan Özlü, bu alanda dış ticaret açığının da 438 milyon dolar olduğunu ve 160'tan fazla ülkeye ihracat yapıldığını anlattı.

Türkiye'nin dünya kozmetik ihracatında 27'inci, ithalatında ise 26'ncı sırada yer aldığını ifade eden Özlü, dünya kozmetik ihracatından alınan payın yüzde 0,6 seviyesinde olduğunu belirtti.

Nanoteknoloji ve biyoteknoloji uygulamalarının, kişiye özel tanı ve tedaviler, gen terapileri, mobil sağlık uygulamaları, 3D yazıcıların tıbbi uygulamaları, robotik uygulamalar gibi trendlerin her geçen gün değiştiğine dikkati çeken Özlü, bu sektörde Ar-Ge'ye yatırım yapmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"İlaç sanayi babayiğitleri çıkacak"

Özlü, sağlık sektöründe dışa bağımlılığı en aza indirmek gerektiğini belirterek, "Türkiye olarak, artık ilaçta dışa bağımlılığı aşabileceğimize kesin olarak inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Özlü, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Başbakanımız Binali Yıldırım'ın duyurduğu ilaçta yerlileştirme projemiz başarıyla devam ediyor. Nasıl ki yerli otomobil için 'babayiğitler' ortaya çıktıysa, yerli ilaç sanayinin 'babayiğitleri' de bu büyük hamle için ortaya çıkacaklar ve gereğini yapacaklardır. Türkiye, lisanslı üretim yapan ülkelerden biri olacaktır. TÜBİTAK'ın bilgi birikimi ve yetişmiş insan kaynağı bu amaca hizmet etmeye hazırdır. KOSGEB çok farklı programlarla destek olmaya devam edecektir. Bakanlığımız, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki bütün firmalara pozitif ayrımcılık yaparak onları destekleyecektir. Türk ilaç ve tıbbi cihaz sektörümüzün büyümesi ve yerlileşmesi adına, Sağlık Bakanlığımızın yürüteceği bütün projeler için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz. Bu zirveyi, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı'mızın önemli bir aşaması olarak görüyoruz."