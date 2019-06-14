Türkiye S-400'ü Almıştır ve S-400'ler Türkiye'ye Gelecektir'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye F-35 askeri uçak programı üzerinden yaptırım uygulama yaklaşımını değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye F-35 askeri uçak programı üzerinden yaptırım uygulama yaklaşımını değerlendirdi
Kaynak: DailyMotion.com