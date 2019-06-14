Türkiye S-400'ü Almıştır ve S-400'ler Türkiye'ye Gelecektir'

Türkiye S-400'ü Almıştır ve S-400'ler Türkiye'ye Gelecektir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye F-35 askeri uçak programı üzerinden yaptırım uygulama yaklaşımını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'ye F-35 askeri uçak programı üzerinden yaptırım uygulama yaklaşımını değerlendirdi


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