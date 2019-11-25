Türkiye S-400 savunma sisteminin ilk denemelerine başlıyor

25.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:39

Ankara Valiliği, yarın ve salı günü başkent semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını bildirdi. Türk basınında çıkan haberlerde, ABD'nin şiddetle karşı çıktığı ve yaptırım tehdidinde bulunduğu Rusya'dan alınan S-400 savunma sisteminin denenmesi için bu uçuşların gerçekleşeceği yorumunu yaptı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, Valiliğin bilgisi dahilinde iki gün süreyle uçuşlar gerçekleştirileceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle