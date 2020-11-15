Türkiye, Rusya karşısında galibiyet peşinde! Millilerin ilk 11'i belli oldu
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Türkiye, Rusya karşısında galibiyet peşinde! Millilerin ilk 11'i belli oldu

15.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:59
Türkiye, Rusya karşısında galibiyet peşinde! Millilerin ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusyayı konuk ediyor. saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde milli takımımızın ilk 11'i belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

MİLLİLERDE 2 EKSİK

Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun.

RUSYA: Guilherme, Semenov, Kudryashov, Dzhikiya, Zhirkov, Zobnin, Ozdoyev, Kuzyaev, Aleksei, Cheryshev, Zabolonty.

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