Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'ndan Projelere 1 Milyar Dolar

RDIF Üst Yöneticisi Dmitriev geçen yıl kurulan Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'na RDIF ve Türkiye Varlık Fonu tarafından söz konusu amaca hizmet edecek projelere yatırım yapılabilmesi için 500'er milyon dolarlık yatırım yapılacağını bildirdi.