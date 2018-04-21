Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'ndan Projelere 1 Milyar Dolar

RDIF Üst Yöneticisi Dmitriev geçen yıl kurulan Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'na RDIF ve Türkiye Varlık Fonu tarafından söz konusu amaca hizmet edecek projelere yatırım yapılabilmesi için 500'er milyon dolarlık yatırım yapılacağını bildirdi.

Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'ndan Projelere 1 Milyar Dolar

RDIF Üst Yöneticisi Dmitriev geçen yıl kurulan Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'na RDIF ve Türkiye Varlık Fonu tarafından söz konusu amaca hizmet edecek projelere yatırım yapılabilmesi için 500'er milyon dolarlık yatırım yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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