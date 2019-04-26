Türkiye, Rusya ve İran Suriye'yi Görüştü: Moskova'ya Göre Anayasa Komitesi Kurulması İhtimali Yüksek
Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı sona erdi. Rusya, rejim ve muhalif grupların anayasa komitesi kurulmasına onay vereceği konusunda iyimser
Rusya, Suriye'de rejim ve silahlı muhaliflerle bu iki tarafı da destekleyenlerin gelecek aylarda bir anayasa komitesinin kuruluşu konusunda görüş birliğine varacağını açıkladı.
Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlediği Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı sona erdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com