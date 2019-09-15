Türkiye, Rusya ve İran arasında Ankara'da düzenlenecek İdlib zirvesinde neler görüşülecek ?

15.09.2019 14:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani; İdlib'de ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulması gibi konuları ele almak üzere pazartesi günü Ankara'da bir araya geliyor.



Üçlü zirve çerçevesinde Erdoğan, Putin ve Ruhani arasında ikili görüşmelerin yapılması da öngörülüyor. Euronews.com'da Görüntüle