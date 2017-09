Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem" Toplantısı Protokolü İmzalandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Beklentimiz, çok kısa bir sürede, özellikle önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konuyla ilgili Rusya hükümetinin kararnamede değişikliğe gitmesi ve domates ihracatının önünün açılması." dedi.



Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen, Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı tamamlandı. İki gündür süren toplantının sonunda, iki ülkenin talep ve isteklerinin bir araya getirildiği mutabakat metni hazırlandı. Metne, Türkiye adına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Rusya Federasyonu adına Tarım Bakan Yardımcısı Evgeniy Gromiko imza koydu.



İmza töreninde konuşan Daniş, iki gündür süren toplantılar sonunda "ortak mutabakat metni" ortaya konulduğunu söyledi. Başta sebze ihracatı olmak üzere, beyaz ve kırmızı et ihracatı, domates, patlıcan, nar konularında özel görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Daniş, genel çerçevede de görüşmeler yapıldığını söyledi.



Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatı konusunda Rusya tarafının teknik hazırlıklarını tamamladığını ifade ettiğini belirten Daniş, şunları söyledi:



"Çünkü domatesin önündeki engel hala Rusya Federasyonu'nun hükümet kararnamesidir ve bu kararnamenin kalkması gerekiyor. Beklentimiz çok kısa bir sürede, özellikle önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konuyla ilgili Rusya hükümetinin kararnamede değişikliğe gitmesi ve domates ihracatının önünün açılması. Tabii bunun yanında karantina anlamında bazı birbirine karşılayan görüşmeler vardı. Bunların süratle çözülmesi için kararlar aldık. Dolayısıyla faydalı görüşmeler oldu, teknik anlamda tarafların birbirine daha fazla yaklaştığı, sorunların geride bırakıldığı tarım yürütme kurulu toplantısı oldu. Ümit ediyoruz ki bu görüşmeler her iki ülkenin üreticileri için de tüketicileri için de hayırlı olur."



Domatesle ilgili alınan kararı normale döndürmek için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Daniş, bunun yanında karşı tarafın karantina anlamında kendilerinden taleplerini olduğunu ve bu teknik meseleyle ilgili de çalışmalarının devam edeceğini söyledi.



Karşılıklı talepler konusunda her iki ülkenin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizen Daniş, "Birtakım sorunlarımızı geride bıraktık, umuyoruz ki önümüzdeki süreçte bu kısıtlamalar süratle kalksın, eskiden olduğu gibi ileriye gidilmesi için beklentimiz ve mutabakatımız var." dedi.



Rus Bakan Yardımcısı



Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Yardımcısı Evgeniy Gromiko ise Türk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ve heyetinin kendilerine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.



İki ülke arasında 2015 yaşanan talihsiz olayın ardından eski ticaret hacminin tesis edilmesi için çalıştıklarını ifade eden Gromiko, "Bununla ilgili kısıtlama malum hükümet kararnamesi ile Bakanlar Kurulu tarafından getirildi. Dolayısıyla kaldırılması için aynı usulde karar çıkması gerekiyor. Biz Rus Tarım Bakanlığı olarak, Türk Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile iş birliği içinde bunun önünü açacak, gerekli altyapı hazırlıkları, çalışmaları yaptık. Bu kısıtlamanın teknik yönden yanı bitki güvenliği yönünden bir mahsuru olmadığına dair kanaatini dönüşümüzde hükümetimize bildireceğiz." diye konuştu.



Domatesle ilgili bir takvim sunamamakla birlikte hükümetin bu konudaki kararı açıklamasıyla sorununun çözüleceğini belirten Gromiko, "Domates ihracatıyla ilgili somut bir tarih vermek zor ama makul bir sürede, aylar sürmeden bir karar alınacağı kanaatindeyiz. Çünkü bu konudaki üreticilerin de önünü görebilme adına net bir karar çıkması bekliyor. Yakın bir gelecekte bu sorunların çözümlenebileceğini düşünüyorum." dedi.