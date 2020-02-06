Türkiye-Rusya savaşı çıkar mı? Putin kime daha yakın: Erdoğan'a mı, Esad'a mı?
T24 programcısı ve Rusya Uzmanı Hakan Aksay, son dönem Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.
06.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:46
T24 programcısı ve Rusya Uzmanı Hakan Aksay, son dönem Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. 'Türkiye-Rusya arasındaki gerilim bir savaşa dönüşür mü' sorusundan yola çıkarak değerlendirmelerde bulunan Aksay, "Türkiye, Rusya açısından geçici bir işbirliği partneri" dedi.
Kaynak: DailyMotion.com