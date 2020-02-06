Türkiye-Rusya savaşı çıkar mı? Putin kime daha yakın: Erdoğan'a mı, Esad'a mı?
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Türkiye-Rusya savaşı çıkar mı? Putin kime daha yakın: Erdoğan'a mı, Esad'a mı?

T24 programcısı ve Rusya Uzmanı Hakan Aksay, son dönem Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.

06.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:46

T24 programcısı ve Uzmanı Hakan Aksay, son dönem Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. 'Türkiye-Rusya arasındaki gerilim bir savaşa dönüşür mü' sorusundan yola çıkarak değerlendirmelerde bulunan Aksay, "Türkiye, Rusya açısından geçici bir işbirliği partneri" dedi.



Haber Videosu

: Türkiye-Rusya savaşı çıkar mı? Putin kime daha yakın: Erdoğan'a mı, Esad'a mı?
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