Türkiye Rusya milli maçı saat kaçta? Türkiye Rusya milli maçı ne gün? Türkiye Rusya milli maçı şifresiz mi yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta sahasında Rusya ile yapacağı maça oldukça sıkı bir şekilde hazırlandı. Peki, Türkiye Rusya milli maçı saat kaçta? Türkiye Rusya milli maçı ne gün? Türkiye Rusya milli maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Milli takım yapılacak maçta oldukça sıkı bir hazırlık süreci geçirdi. Maçın detayları ise haberimizde... Türkiye Rusya milli maçı saat kaçta? Türkiye Rusya milli maçı ne gün?Türkiye Rusya milli maçı şifresiz mi yayınlanacak?

TÜRKİYE - RUSYA MİLLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Rusya karşılaşması, bu akşam saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında yarın Rusya ile kazanmak zorunda oldukları bir maç yapacaklarını ve buna hazır olduklarını söyledi.