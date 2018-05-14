Türkiye-Rusya Maçı Trabzon'da Oynanacak
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Rusya ile Trabzon'da karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Rusya ile Trabzon'da karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında 7 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak B Ligi 2. Grup müsabakasının Medical Park Stadı'nda yapılacağı bildirildi.
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile yapacağı ikinci maçın ise Solna kentindeki Friends Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacağı ifade edildi.
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