Türkiye - Rusya maçı sonucu! Türkiye - Rusya maç sonucu kaç kaç?
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Türkiye - Rusya maçı sonucu! Türkiye - Rusya maç sonucu kaç kaç?

15.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:37
Türkiye - Rusya maçı sonucu! Türkiye - Rusya maç sonucu kaç kaç?

Oldukça çekişmeli geçen ve pek çok insanın ekrana kilitlenerek izlediği Türkiye - Rusya maçı sonucu! Türkiye - Rusya maç sonucu kaç kaç bitti?

Türkiye - Rusya maçı oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Ay-yıldızlılar, Rusya'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde ederken, rakibimiz karşısında 28 yıl sonra kazanmanın sevincini yaşadık.

Türkiye - Rusya maçı sonucu! Türkiye - Rusya maç sonucu kaç kaç bitti?

TÜRKİYE - RUSYA MAÇ SONUCU!

Mücadeleden 3-2 galip ayrılan ay-yıldızlılar gruptaki ilk galibiyetini aldı. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Rusya'nın golleri ise Cheryshev ve Kuzyaev'den geldi.

TARİHİ BİR MAÇ OLDU!

Rakip Rusya karşısında 28 yıl sonra tarihi bir zafer kazanan Türk milli takımık oldukça önemli bir galibiyet kazandı. BU zafer ile A Milli Takım puanını 6'ya yükseltirken, Rusya'nın ise 8 puanı bulunuyor.

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