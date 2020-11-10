Türkiye - Rusya maçı ne zaman saat kaçta? Türkiye - Rusya hangi kanalda? Türkiye - Rusya şifresiz canlı izle
10.11.2020 08:55 | Son Güncelleme: 10.11.2020 08:58
Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Türkiye - Rusya maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda? Türkiye - Rusya şifresiz canlı izlenecek mi? Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta?
Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Türkiye - Rusya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Rusya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda, hakemi kim? Türkiye - Rusya şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Rusya, UEFA Uluslar Ligi maçı 15 11 2020 Pazar günü oynanacak.
Türkiye - Rusya maçı başlama saati 20:00
TÜRKİYE - RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Rusya, UEFA Uluslar Ligi maçıTRT 1, kanalından yayınlanacak.
TÜRKİYE - RUSYA ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Türkiye - Rusya, hazırlık maçı TRT Spor, kanalından şifresiz yayınlanacak