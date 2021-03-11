Çavuşoğlu: "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek"
11.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammad bin Abdulrahman Al Thani de yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı