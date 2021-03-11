Çavuşoğlu: "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek"
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Çavuşoğlu: "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek"

11.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammad bin Abdulrahman Al Thani de yer aldı.

Çavuşoğlu: 'Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek'
Çavuşoğlu: 'Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek'
Çavuşoğlu: 'Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek'
Çavuşoğlu: 'Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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