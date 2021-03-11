Çavuşoğlu: "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek"

1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız

Ve seçim barajı düşüyor! AK Parti ilk kez rakam telaffuz etti

Ünlü sanatçıdan Erdoğan çıkışı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi kurmak istiyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammad bin Abdulrahman Al Thani de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı