Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı Ortak Çalışma Grubu Toplantısı - Ortak Basın...

Türkiye ve Rusya heyetlerinin, 2019'da yapılması planlanan kültür, turizm ve sanat etkinliklerini görüştüğü "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı 2. Ortak Çalışma Grubu Toplantısı" Çırağan Sarayı'nda yapıldı.

Toplantı sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky bir basın toplantısı gerçekleştirildi.