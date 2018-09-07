Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi Sona Erdi

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi Sona Erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Suriye" meselesi için gerçekleştirdikleri Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi Sona Erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Suriye" meselesi için gerçekleştirdikleri Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona erdi.

İran Liderler Konferans Salonu'nda, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ev sahipliğinde "Suriye" meselesi için Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi yapıldı.

Suriye ihtilafına kalıcı c¸o¨zu¨m bulunması amacıyla Astana mekanizması bagˆlamında sahada ve siyasi su¨rec¸ kapsamında yu¨ru¨tu¨len ortak c¸abalar, zirvede ele alındı.

Suriye meselesi için yapılan zirvelerin ilki Putin'in ev sahipliğinde Soçi'de, ikincisi Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

Zirve sonunda üç lider ortak basın açıklaması yapacak.

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