Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi Başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak, başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor. Basiret, feraset ve uzlaşıyla hareket ederek şimdiye kadar bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "Suriye" konulu üçlü zirvesi başladı.

Sanatoryum Rus'da, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ev sahipliğinde yapılan zirve öncesinde Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi karşıladı. Liderler aile fotoğrafı çekilmesinin ardından görüşmeye geçti.

Görüşmenin başında konuşan Erdoğan, zirve toplantılarından dördüncüsünde Putin'in ev sahipliğinde Soçi'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Putin'e misafirperverliği için teşekkür etti.

Erdoğan, dün İran'da gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara başsağlığı diledi.

Kritik bir dönemde çok kritik bir zirve gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, 8 yıldır silahların ve bombaların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkının kendilerinden kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler beklediğini söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde 4 milyona yakın Suriyeli mültecinin Türkiye'de misafir edildiğini düşündüğümüz zaman bu, Irak'takilerle beraber 4,5 milyonu buluyor. Vatan hasretiyle yanan Suriyeli mülteciler evlerine huzuru kalple dönebilmek için gün sayıyor. Bugüne kadar yaptığımız üç toplantıda da beklentileri boşa çıkarmadık. Siyasi sürecin ilerletilmesi, sükunetin sağlanması, ateşkesin tahkimi ve terörle mücadele konularında gerçekten önemli mesafeler aldık. Tüm sıkıntılara, görüş ayrılıklarına hatta aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik. Altını çizerek ifade etmek isterim ki Astana platformu Suriye'de akan kanın sona erdirilmesi için somut çözümler üreten en başarılı girişimdir. Ateşkes tesisinden gerginliği azaltma bölgelerine, insani yardımdan 12 Şubat'ta gerçekleştirilen tutukluların değişimine kadar sahada birçok olumlu gelişmeye yine bu platform imza atmıştır. Öte yandan biz nasıl Suriye'de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli açık çalışıyor. Basiret, feraset ve uzlaşıyla hareket ederek, şimdiye kadar bu çevrelere bekledikleri fırsatı vermedik. Süreç içinde önümüze çıkan ve çıkartılan engelleri suhuletle, işte bugün burada olduğu gibi diyalog yoluyla aşmayı başardık."

"Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk"

Şair Sadi Şirazi'nin, "Hakiki dost, saadet zamanında değil sıkıntılı zamanında el tutan kimsedir" ifadelerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, biz de Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk. Şu ana kadar 35 milyar dolar gibi yardımı biz mültecilere her alanda yapmış vaziyetteyiz. Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzura, barışa, refaha kavuşması için elimizden geleni yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz. Siz, kıymetli dostlarımla bugün bir kez daha umutlarını bu toplantıya bağlamış kardeşlerimize müjdeler vereceğimize inanıyorum. Zirvemizin, bugün alacağımız kararların siyasi geçiş sürecinin daha ilerletilmesine yardımcı olmasını Allah'tan temenni ediyorum."

Ev sahipliği için Putin'e teşekkür eden Erdoğan, sözlerini zirvenin hayırlara vesile olmasını temennisiyle bitirdi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapatıldı.

Kaynak: AA