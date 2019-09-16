Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi - aile fotoğrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin aile fotoğrafı için gelişi Liderlerin tokalaşması Liderlerin zirve için toplantı salonuna geçişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin aile fotoğrafı için gelişi
Liderlerin tokalaşması
Liderlerin zirve için toplantı salonuna geçişi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi aile fotoğrafı için bir araya geldi.