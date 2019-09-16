16.09.2019 19:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun endişe verici olduğunu belirterek "Oradaki güvenlik sorunları Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması temelinde çözülmelidir. Suriye'yi nüfuz alanlarına bölmek kabul edilemez." dedi.

Putin, başkent Ankara'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde Suriye'deki sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantör ülkeler olduğu Astana sürecinin önemini vurgulayan Putin, "Rusya, Türkiye ve İran'ın garantör olduğu Astana süreci, Suriye'nin çözüm sürecine en etkin katkı sağlayan mekanizmadır." diye konuştu.

Putin, üç ülkenin ortak çabasıyla kaydedilen ilerlemeye işaret ederek "Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür. Önemli olan, Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de kalıcı çözümün temellerini attı." dedi.

Soçi'de 2018'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi yapıldığını anımsatan Putin, "Bu kongre sonucunda anayasa komitesinin oluşturulması kararı alındı. Söz konusu komite artık Cenevre'de hızlı şekilde çalışmalarına başlamalı. Komite listesi onaylanmıştır." ifadesini kullandı.

Putin, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki son gelişmelere de değinerek "İdlib'de çatışmasızlık bölgesinde durum endişe verici. Son dönemde aşırı grupların faaliyetleri burada aktif hale geldi. Burası teröristlere sığınak olmamalıdır. Buradan gelen terörist tehditleri tamamen yok etmek için ilave adım atmamız gerekiyor." dedi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Suriye'nin kuzeydoğusunda durum endişe vericidir. Oradaki güvenlik sorunları Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması temelinde çözülmelidir. Suriye'yi nüfuz alanlarına bölmek kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Putin, Rusya, Türkiye ve İran'ın, Suriye'nin yeniden inşasına katkı sağladığını belirterek insani yardım çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

İnsani yardım konularında uluslararası topluma da çağrıda bulunan Putin, "Umuyorum, uluslararası toplum insani yardım konusunda, herhangi bir ayrımcılık ve siyasi ön koşul olmadan Suriye'nin yeniden inşa edilmesi konusunda katkı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: AA